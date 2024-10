Tõusev laskesuusatäht on sportlaskarjääri kõrvalt ka modell

«Töötan tõesti ühes modelliagentuuris, see on mu kõrvalhobi,» sõnas ta usutluses Championatile. «Minu jaoks on sport jätkuvalt number üks ja modellitöö ei sega kuidagi minu treeninguid, sest tegelen sellega oma vabast ajast, mil käin fotosessioonidel.»