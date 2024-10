Latvala kergitas Tšiilis säranud noore Soome rallimehe tulevikuplaanidelt saladuseloori

«Ta tegi seda, mida soovisime. Me poleks saanud temalt enamat nõuda. Soovisime, et ta sõidaks stabiilselt, samuti veendusime, et ta sõidab kiirelt. Ta ise ütles, et võinuks saavutada enamat, aga ütlesin talle, et oluline oli see, et ta sai vajalike kilomeetrite läbimise kogemust ja tunneks end autos üha mugavamalt,» rääkis Latvala autosport.com-ile.