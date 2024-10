Ta märkis, et samamoodi pidasid Turu fännid end ülal ka meeskondade tänavuse esimese ses linnas peetud mängu ajal. Rassistlike hüüete tõttu on sel hooajal pooleli jäetud juba kolm TPSi mängu!

Neljapeval eemaldati tribüünilt igatahes seitse fänni. Sõimuobjektideks olid Sergei Lazarev ja Sergei Eremenko. Lazarev on Venemaa kodanik, Eremenko on aga sündinud Pietarsaaris ja temal on nii Venemaa kui ka Soome pass. Tema vanemad vennad Aleksei ja Roman Eremenko on palju kordi esindanud Soome koondist. Sergei aga teatas 2018. aastal, et tema tahab esindada Venemaa koondist.