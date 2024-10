VIDEO Sergei Zenjov tähistas koondisekutset nelja väravaga

Zenjov on viimastel nädalatel olnud heas vormis ning näitas sama ka koduse Premium liiga 31. vooru avamängus, kus FC Flora ei jätnud Männikul mingit võimalust Nõmme Unitedile, võites 4:0. Kõik väravad lõi Zenjov.

Kõrgliiga liider FCI Levadia sõitis külla Narva Transile. Väravaluku murdsid külalised lahti juba 17. minutil. Levadia ründaja Frank Liivak sai karistusala joone pealt löögile, mille Transi väravavaht Aleksei Matrossov tõrjus õnnetult otse värava ette, kus Mihkel Ainsalu nahkkera üle puuriluku tõstis. Levadia edu suurendas veelgi 31. minutil Aleksandr Zakarliuka. Vasakul äärel kombineerisid hästi Mark Oliver Roosnupp ning Michael Schjønning-Larsen, viimane andis terava palli värava alla, kus Zakarliuka esimese puutega skooris.

Kindla 2:0 võidu võtnud Levadia (77p) jätkab liidrina. Flora kindlustas 61 punktiga kolmandat kohta. Nõmme Kaljul on 3 punkti enam, Paidel aga 5 punkti vähem. Mõlemal on ka mäng varuks, aga korraga nad kolme punkti juurde ei teeni, sest kohtuvad pühapäeval kell 14.30 Paides omavahel. Viiendat kohta hoidev Trans on kogunud 36 punkti, United jätkab 14 punktiga kindlalt viimasel kohal.