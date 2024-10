Keerulistes oludes võistelnud Eesti motosportlane sai Shanghais neljanda koha

«Proovisime kella kolmest alustada sprindisõitudega aga ilm oli ikka nii hull, et peakorraldajad mõtlesid pikalt kas seda sõitu korraldada või mitte,» rääkis 22-aastane Arand. «Sõitjate esindaja ja peakohtunik sõitsid päästepaadiga raja läbi ning võtsid vastu raske otsuse ohutuse tõttu sprindisõidud ära jätta. Hetkel tundub, et homne päev ei ole ka väga hea. Alustame hommikul vara, et anda võimalikult suur võimalus põhisõiduks.»