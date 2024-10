Suure suuga linnapea ajas Hispaania tippjalgpalluri tigedaks

«See ei ole nali. Peremees Alvaro Morata on meie linna uus elanik,» hõiskas meer Marco Ballarini.

Linnapea entusiasm ei meeldinud Moratale, kes on pikka aega muretsenud oma pere turvalisuse pärast. Kolm aastat tagasi peetud EMi ajal sai ta enda sõnutsi sõnumeid, milles ähvardati mängija ja tema lapsed tappa.

«Minu teada linnapea kaitseb oma elanikke, aga nüüd panid sa meie turvalisuse ohtu. Me otsime uut kodu,» teatas Morata.

Morata on Milani särgis jooksnud sel hooajal väljakule neljas Itaalia kõrgliiga mängus ning löönud kaks väravat. Samuti on ta mänginud kahes Meistrite liiga kohtumises, kus ta on seni suutnud anda ühe resultatiivse söödu.