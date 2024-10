Lõuna-Eesti võrkpalliderbis näitas Tartu Võru vastu võimu

«Midagi pole teha, me mängisime hästi ja tunduvalt paremini kui nädal tagasi Selver x TalTechi vastu. Tänase mängu iseloom oli eelkõige meie serv. Võru oli vastuvõtul raskustes. Mitte sellepärast, et seal on kehvad vastuvõtjad, vaid meie agressiivsus ja õnnestumine oli väga hea,» sõnas Tartu peatreener Alar Rikberg Inspira otseülekandes.