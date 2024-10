Kullamäe ja Raieste klubid said valusad kaotused

Raieste tööandja Baskonia läks vastamisi Andorra klubiga MoraBanc ja kaotas 91:95. Koduväljakul toimunud mängu asuti juhtima vaid avaminutil ning Andorra suutis sisse saada kaheksapunktilise edu. Otsustaval veerandil jõuti vastasest vaid punkti kaugusele 91:92, kuid vastu tuli ikka võtta valus kaotus.

Bilbao on ühe lisaajakaotuse ja võiduga liigatabelis viies, Euroliiga klubi Baskonia, mis on saanud kaks kaotust, on alles 15. kohal.