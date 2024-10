VIDEO Madridi Reali täht sai raskelt vigastada ja lahkus väljakult pisarates

Reali peatreener Carlo Ancelotti ei osanud eile õhtul oma hoolealuse seisundit täpselt kommenteerida. «Riietusruum on kurb ja murelik, sest juhtus asi, mida hooaja jooksul ikka tuleb ette. Kahjuks juhtus see meie jaoks väga olulise mängijaga,» nimetas Ancelotti vigastust väga tõsiseks.

32-aastane Caravajal on Madridi Reali eest pidanud 426 mängu. Eilse kohtumise võitis Real 2:0 Fede Valverde ja Vinicius Juniori väravatest. Pealinnaklubil on kuus võitu ja kaks viiki ehk kokku 21 punkti. Sama palju on ka Barcelonal, kuid kuna neil on võit rohkem on nad liigatabeli liidrid.