Ford sai kokku unistuste meeskonna

USA autotootja Fordi poolt kõvasti toetatud ettevõtmine Dakaril on nüüd väljendumas ka sõitjatest. Aasta eest Dakaril esimese stardi teinud Fordi ja M-Spordi ühendmeeskond tuleb sel aastal välja tuliuue Raptor T1+ autga, mille roolis istuvad 2025. aasta Dakaril vaid superstaarid.

Juba mullu võistles Fordiga kahekordne Dakari võitja Nani Roma, kuid eesootavaks võistluseks on enda ridadesse meelitatud varem Audiga sõitnud ja valitsev Dakari võitja Carlos Sainz seenior ning Rootsi võidusõitja Mattias Ekström.

Sainz ja Roma olid meeskonna poolt välja hüütud juba varem, kuid hiljuti teatati ka Ekströmist. 46-aastane rootslane on noorena teinud ilma ringrajasarjades, tulnud kaks korda DTM-sarja meistriks (2004 ja 2007) ning 2016. aastal rallikrossi maailmameistriks. Dakaril osaleb ta viiendat korda, parimal juhul tuli ta 2022. aastal üheksandaks.

Ralliportaal DirtFish on juba välja käinud, et Fordi rivistus võib olla 2025. aasta Dakari kõige parem. 47. Dakari ralli sõidetakse 3.-17. jaanuarini Saudi Araabias. Seekord on kavas 12 katset.