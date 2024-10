ROK esitas pahapoisile ultimaatumi

Samas võib juhtuda, et ka sellest sammust jääb vähemaks, pakkus Rootsi poksiliidu endine just Per-Axel Sjöholm. Nimelt saavad mitmed riigid IBA-lt olulist rahalist toetust ning 2023. aastal ROKiga koostöös loodud World Boxing (WB) liiduga pole neil soovi liituda.

«IBA-lt saavas rahalist abi paljud riigid. Mitmed riigid näevad, et neil pole võimalust olümpiapoksijaid kasvatada, siis on palju parem saada rahalist abi, kui olla osa föderatsioonist, millel pole raha, kuid mis on olümpial,» ütles Per-Axel Sjöholm Expressenile.

Praegu on WB-l 42 liikmesriiki, kuid ükski riik pole veel otsustanud IBAst lahkuda, mida Sjöholm peab suurimaks väljakutseks. ROK on saatnud kirja kõikidele olümpiakomiteedele, kus palutakse IBA-st lahku minna ja liituda WBga, et poks säilitaks oma olümpiastaatuse.

ROK langetab otsuse poksi ja Los Angelese olümpia osas järgmise aasta alguses. Sjöholm loodab, et selleks ajaks liitub WBga üha rohkem riike, kuid pole kindel, et see plaan õnnestub.

«See on paljuski seotud rahaga. Ei tohi unustada, et poks on ajalooliselt olnud väga korrumpeerunud spordiala, seda nii kohtunike osas, kui ka liikmesriikide osas, kes on saanud raha, et kindlal moel hääletada. Ja ei tohi unustada, et paljud riigid ei ole demokraatlikud,» lisas Sjöholm.

IBA on sattunud ROKi põlu alla, sest nende juhtimiskultuur ja rahaline toetus on kahtlased. Eriti keeruliseks läks olukord 2020. aastal, kui presidendiks valiti venelane Umar Kremljov, kes on Vladimir Putini lähikondlane ning seeläbi on IBA aina rohkem sõltuvuses Venemaa rahakotist.