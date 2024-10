VIDEO Kes on suurim peohing või parim laulja? Vastab Eesti laskesuusatamise esipaar

Mõlema käest küsiti rida küsimus, alustati sellest, kes on kõige varajasem ärkaja. «Kindlasti mina,» hüüatas Regina Ermits. «Tema on öökull ja mina olen varajane ärkaja. Selles osas ei klapi me üldse.»

Kes hoiab rohkem korda? Siin tõstsid mõlemad käe. «Mina, kindlasti mina. Vaata minu riideid,» ütles Kalev. Mispeale Regina pidi nõustuma. «Okei, no siis oled sina jah, Kalev.»

Kes on peohing? «Mina?» pakkus Regina ja Kalev arvas sama. Kes on parem kokk? Regina näitas kohe näpuga Kalevi peale. «Kindlapeale, Reginal pole mingit võimalustki,» arvas Kalev.

Kes tegi suhtes esimese sammu? Ka siin oli vastuseks Kalev. «Mina lihtsalt ootasin,» ütles Regina ja mõlemad naersid.

Kes on parem tantsija? Mõlemad võtsid natuke mõtlemisaega, mispeale Kalev ütles: «Sa oled selles tegelikult päris halb.» «Ma just arvasin, et olen päris hea,» vastas Regina. Kalev küsis: «Sa meie pulmatantsu mäletad?» ja mõlemad naersid. Otsest võitjat siin ei selgunudki.

Kes on parem laulja? «Kui olen autos ihuüksi, siis olen hea laulja,» ütles Kalev ja Regina arvas enda kohta sama. «Kui laulame üksinda, siis on kõik hästi, aga kui koos olles keegi meist laulab, siis palud küll, et ära seda tee,» lisas Regina.

Kes on kõige romantilisem? «Ma arvan, et mina,» ütles Kalev. Regina nõustus. «Jah, on küll. Ma eeldangi, et ta peab olema minust romantilisem.» Video lõpus antakse teada, et laskesuusatajate paaride testi läbisid nad suurepäraselt hindele A.

Regina Ermits kuulub ka algaval hooajal Eesti koondisesse ning osaleb MK-etappidel. Kalev Ermits tõmbas sportlaskarjäärile joone alla 2022. aastal, kuid on nüüd ametis juunioride koondise treenerina.