VALIMISPROGRAMM Mida lubab EOK presidendikandidaat Erich Teigamägi?

Tulles samast keskkonnast, mõistan hästi erinevate alaliitude väljakutseid ja võimalusi ning kogu Eesti sporti laiemalt puudutavaid kitsaskohti;

Mida ma olen näinud Eesti spordi insaiderina ja mille tooksin kaasa EOK presidendina?

1. MINU FOOKUS

Eesti spordis on rida asju, mis on hästi ja asju, mis on vähem hästi.

Oleme investeerinud spordi infrastruktuuri ja sellega loonud rahvaspordiks väga head võimalused. Nii terviseradade kui ka üldine statistika näitab, et rahvasportlasi tuleb üha juurde. See peab kahtlemata jätkuma – see mudel töötab – me oskame teha riigina rahvasporti ja luua selleks vajalikku platvormi.

EOK presidendi rida on aga luua strateegia, mis toob kaasa muudatuse nendes valdkondades, kus asjad ei ole nii hästi. Ja selleks on tippspordi saavutused. Väikeses riigis ei ole meil võimalik tegeleda samas mahus kõigega – mina näen, et EOK presidendi üks prioriteete peab senisest märksa suuremas mahus olema alaliitude toetamine. Selleks, et meil oleks rohkem tippsportlasi, kellele on loodud võimalused edu saavutamiseks. Mida rohkem on meil tippe, seda lihtsam on tekitada sportlikke harjumusi noorte ja harrastussportlaste seas.

Saavutus– ja tippsport vajavad investeeringuid treeneritesse, treeningmetoodikasse, tehnoloogiasse ja treeningettevalmistusse.

Minu fookus saab ühemõtteliselt olema alaliitudele täiendava raha toomine;

2. TEAM ESTONIA