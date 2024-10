Esimest hooaega välisleiba maitsev Eesti koondise väravavaht: tase on märgatavalt kõrgem

«Kõige suurem erinevus võrreldes Eestiga on see, et siin on käsipall väga populaarne ja mängijad on suurel määral professionaalsed. See tähendab, et igapäevaelu on rohkem mängu ümber keskendunud ja käsipalli suhtutakse siin tõsisemalt kui Eestis,» nentis Priskus.