Olümpiamedalist torke kaugusele jäänud Differt: ma pole endiselt suutnud kogu matši ära vaadata

Kui lõpuks astusin rajale, vaatasin, et Eesti lipud on mõlemal pool tribüünil. Teadsin umbes, kus istuvad mu vanemad. See oli nii äge! Ma ei suutnud naeratamist lõpetada – see oli nii vägev!

Kõige ehedama emotsiooni pakkus aga võistlusjärgne kohtumine. «Olin kaotanud medali, nutnud mitu korda, vahetanud riided ära, kui lõpuks sain kokku oma vanematega. Naised on ikka emotsionaalsed. Olin oma ema näinud emotsionaalsena. Aga mehed – eriti Eesti mehed – mitte nii väga. Kui nägin uhkust oma isa silmis… Vot see on hetk, mis jääb eluks ajaks minuga! See on selle olümpia kõige ilusam hetk,» jutustas Differt südamlikult.