Eesti koondis pääses MM-valikturniiril 16 parema hulka ja võib jälle kohtuda Valgevenega

Koondise peatreener Andreas Aniko sõnul said tänaseks püstitatud eesmärgid täidetud – võita ja hoida taga null. «Kõik õnnestus ja tänane mäng oli puhas nauding. Mängijad panid kõik oma oskused platsile, nende enesekindlust oli lust vaadata ning fookus püsis lõpuni – tasuks 7:0. See oli rannajalgpall oma parimas mahlas,» rääkis ta pressiteates.

Suureskooriline võit ja teenitud alagrupi teine koht on koondisele oluline ka edasises loosis. «Mida paremal kohal me oleme, seda meelepärasema vastase endale saame. Loodame, et meie tänane 7:0 ja väravate vahe +7 panevad meid positsiooni, kus oleme alagrupiturniiri kahe parima teise koha meeskonna seas. Nii on võimalus saada endale vastu keegi kolmandalt kohalt. Viimased alagrupimängud on homme, seega praegu on veel kõik lahtine, aga loodame parimat,» selgitas Aniko.