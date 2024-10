Hispaanias väljakutset nautiv Hein: pean end kogu aeg kehtestama

22-aastane Hein, kes siirdus suvel laenulepingu alusel Londoni Arsenalist Real Valladolidi, kuulus juba avavoorus algkoosseisu, kui tema võistkond alistas kodus 1:0 Espanyoli. «Sain paar päeva enne esimest mängu teada, et üks väravavaht (André Ferreira – M. S.) kannab avavoorus mängukeeldu, kuid ikka olin üllatunud, kui sain põhisse. Maailma tippliigas väljakule joosta on väga võimas tunne,» meenutab ta Postimehele.

Ligi 28 000 pealtvaatajat mahutav Valladolidi kodustaadion Estadio Jose Zorilla on sisuliselt iga mäng välja müüdud. «See on päris võimas tunne, kui näed mängu eel väljakule astudes rahvast, lehvivaid lippe ja laulvaid fänne – see annab kõva emotsiooni,» kirjeldab väravavaht.