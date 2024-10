Erki Nool: 80 miljoni elanikuga riik võib lubada lollusi, meie ei tohi neid teha

Me ei tohi liiga palju unistama jäädama. Saksamaa võib endale lubada, et Münchenist või Frankfurdist ei tule ühtegi kümnevõistlejat, no tuleb viie aasta pärast. Või siis tuleb Hamburgist. 80 miljoni elanikuga riik võib lubada lollusi, meie ei tohi neid teha. Meie riigina peame fokusseerima võib-olla isegi veel jõulisemalt.

Ka minu klubis, me tegelema ka teatejooksude ja igasuguste muude asjadega, aga reaalne elu on see, et 100 meetris me Los Angelese olümpial on jõle raske. Mõtleme kettaheitele, kus meil oli [Aleksander] Tammert, [Gerd] Kanter, [Märt] Iisrael ja [Martin] Kupper. Ja Raul Rebane, kes koguaeg ütleb, et mina tegin. Minu küsimus on, et tee üks veel.

Ja ära tee olümpiavõitjat. See on natuke liiga palju nikerdamist, aga tee selline mees, kes pääseks olümpiamängudele. Miks ma seda ütlen, kui meil on tipp olemas, siis me peame sinna juurde ehitama alati noori juurde.

Meil on praegu paar head poissi kettaheites, kes võiks olla kuhugi jõuda. Meile õudselt meeldib demokraatiat mängida, aga spordi demokraatia on see, et sul on saja meetri joon ja finišijoon on samas kohas. Rohkem demokraatiat pole.

Kõigil on samad reeglid, aga kes kiiremini finišisse jõuab, seal enam demokraatia ei maksa. Maksab see, kes on tugevam ja parem, rohkem trenni teinud. Meil eriti väikses riigis, kui meil on mõned andekad sportlased alal, milles meil on teadmised ka.

Siin Tartus on näiteks ainult üks mees, kes tegeleb teivashüppega, Tallinnas on kaks meest. Aga tuleviku vaatepildist me peame ka noori treenereid nii koolitama, et keegi annaks neile oma teadmised edasi, et see jätkuks. Siis me saaks siin kümne aasta pärast targutama sama juttu, et oo, meil on siin uus mees, kes tuli Brisbane’i olümpial medalile või oli väga lähedal,» rääkis Nool.