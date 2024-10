Ralliäss tõotas pühalikult, et ohverdab end tiimikaaslase hüvanguks

Solberg, kes WRC-sarjas enam tänavu punkte koguda ei saa, juhib sarja 12 punktiga Yohan Rosseli ees. Kui prantslane võidaks Kesk-Euroopa ralli, siis tõuseks ta Solbergist mööda. Kolmandal kohal on Sami Pajari, kes tuleb Rally2-autoga starti viimasel etapil Jaapanis ning tõuseks liidriks, kui saab vähemalt teise koha. Kui Rossel võidab Kesk-Euroopas, peab Pajari meistritiitli jaoks Jaapani ralli võitma.

Solberg võib aga loota oma tiimikaaslasele, endisele WRC-sõitjale Greensmithile, kes proovib Jaapanis Pajarilt punkte röövida. «Teen Jaapanis kõik endast oleneva, et Oliveri aidata nii palju kui saan. See on minu jaoks Jaapanis peamine,» ütles ta DirtFishile.