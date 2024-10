Ukraina sõjast hoolimata Venemaale kolinud korvpallur: siin on nii ilus!

Üks säärane on näiteks 24-aastane USA korvpallur Zach Nutall, kes lõi tänavuse hooaja eel käed Nižni Novgorodiga. Miks ta seda tegi? Lühidalt: see oli lihtsalt nõnda hea võimalus. Ent siinkohal sõna härrale endale.

«Asi oli väga lihtne. Nižni Novgorodiga avanes mul suurepärane võimalus mängida VTB Ühisliigas, kus on väga palju tugevaid võistkondi ja väga kõrge tase. See on väga oluline samm mu karjääris, mis võimaldab mul veelgi paremaks mängijaks saada ja annab mulle ühtlasi võimaluse kasvada ja uusi kohti näha,» sõnas mullu Bosnias profileiba maitsnud Nutall usutluses Championatile.

Küsimusele, kas perekond ei üritanud teda ümber veenda, et ta Venemaale ei siirduks, vastas ta:

«Mu perekond mõistis, kui oluline võimalus see minu jaoks oli – mängida VTBs ja esindada Nižni Novgorodit. Perekond oli õnnelik, et mul selline võimalus tekkis, kuid mõistagi olid nad mures ka minu heaolu ja tervise pärast siin. Turvalises keskkonnas olemine on väga suur pluss. Olime kindlad, et korvpalli-mõttes läheb kõik hästi, kuid meie jaoks oli oluline ka veenduda, et mu turvalisus on tagatud.»

Nutall jätkas: «Kui sa elad USAs, siis moodsas maailmas võivad uudised moonutada sinu maailmapilti ja seda, millised inimesed tegelikult on ja kuidas elavad. Võib-olla räägitakse Venemaal meie kohta sama, et me oleme õelad või midagi sellist. Aga siin olles, iga päev üles ärgates, trenni tulles ja inimestega kohtudes olen mõistnud, et see on tõepoolest ilus koht, kus olla ja siin on imelised inimesed. Olen siiralt tänulik selle võimaluse eest seda kõike ise näha, nii et ma ei pea tuginema enam teiste räägitule.»