Petter Solberg uuest kogemusest: see on kõige luksuslikum ralliauto, millega olen sõitnud

«Ma ei teadnud, mida sellest autost või sellest sarjast oodata, kuid see oli erakordselt lõbus. Auto oli äärmiselt mugav ja huvitav sõita. Mõistagi tahtnuks ma seda enne võistlust veidi rohkem testida, kuid ütleksin, et leidsin kohe algusest peale võrdlemisi hea tunde,» vahendab rallit.fi Solbergi öeldut.

«Mõistagi tahame, et autod oleksid kiired, kuid vahel tahab sõitja ka head istet. Seda Land Rover ka pakkus,» jätkas ta naljatades. «Autos oli soojapuhur ja kliimaseade – ütleksin isegi, et see on kõige luksuslikum ralliauto, millega olen eales sõitnud.»