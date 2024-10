Erki Nool: EOK ei tohiks kunagi saada sotsiaalabikontoriks

«Ma arvan, et kõik alaliidud ja noorsportlased peaksid arvestama ka sellega, et olümpiakomitee, vähemalt tippspordi seisukohalt, ei tohiks kunagi saada sotsiaalabikontoriks. Me peame tegelema spordi arendamise ja tippspordi eestvedamisega. Me ei ole sotsiaalabikontor, kes annab lihtsalt taskuraha selleks, eksisteerida,» rääkis Nool pressikonverentsil.