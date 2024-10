Pärnu võrkpalliklubi peatreener enne tähtsat euromängu: vastu tuleb väga tummine võistkond

Ukraina kõrgliiga tabelis on Horodoki klubi praegu teisel real. Vassiljev kinnitab, et vastas on väga tummine võistkond. «Ukraina võitis teatavasti suvel Euroopa Kuldliiga ja selles klubis on sealt viis mängijat. See on kandev koondise klubi neile, kes ei mängi välisklubides.