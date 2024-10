BLOGI Kalev/Cramo alustas eurohooaega mesimagusa võiduga tugeva Prantsusmaa satsi üle

Enne mängu

Kalev/Cramo peatreeneri Heiko Rannula sõnul on Le Portel väga atleetlik meeskond. «Nagu Prantsusmaa omad ikka. Euroopa mõistes on neil vähe kogemust, sest enamik ameeriklastest on siin mandril olnud paar kuni kolm aastat. See võiks olla üks koht, mida saame taktikaliselt ära kasutada. Kindlasti on nende A ja O Zoriks, kes valdab lõviosa ajast palli – tema on meie sihtmärk,» viitas juhendaja lätlasest mängujuhile Kristers Zoriksile.