Kriisikoosolek, 19-aastane jokker ja tähtmängija tuhasttõus vinnasid Eesti meistri augu veerele

Ilmselt oli see võrk kõvasti töös ajal, kui Selver veel alaliselt Audenteses toimetas. Paraku see aga esiti head ennet ei tähendanud. Nagu viimasel ajal tavaks, peegeldus TalTechi mängus karjuvat ebakõla. Osati oli see mõistetav, sest peatreener Andres Toobal usaldas serblasest sidemängija Ivan Markovici asemel platsile 19-aastase Tristan Urbi.