Soome suusastaar: mõnikord mõtlen, kas tegime oma elu suurima vea

Krista Pärmäkoski, neiupõlvenimega Lähteenmäki, teatas juulis, et tema kümme aastat kestnud abielu Tommi Pärmäkoskiga saab läbi. Mõlemad teatasid toona, et nad ei kavatse seda asja avalikult kommenteerida.

Nüüd on raamatulettidele jõudnud Krista Pärmäkoski elulooraamat «Avatud», kus ta siiski lahutusprotsessile valgust heidab. Ta tunnistas, et paar tegeles raskustega juba pikka aega. Lõplik otsus lahku minna tehti pigem kiiresti, kuid see polnud lihtne.