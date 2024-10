VIDEO Euroliiga mängijad kiitsid Eestit taevani

Koduriigist kaugele Eestisse tuldi enne hooaja algust ühist aega veetma ja tehti korralikke treeninguid. Mõni päev hiljem toimus Tallinnas kontrollturniir, kus osalesid Eesti meister BC Kalev/Cramo, Kristian Kullamäe koduklubi Bilbao ja Kaspar Treieri leivaisa Napoli.

«Üks eesmärk on vormi kogumine, aga peame ka leidma oma õige mänguviisi. Kolmas ja väga oluline osa on sõbrunemine. Sellepärast me olemegi tulnud kohta, kus meil pole perekondi, me ei kasuta palju telefone, sööme koos ja tunneme end suure perena,» selgitas Pariisi peatreener Tiago Splitter Kääriku laagri eesmärke videos.

Pariisi mängijad kirjeldasid, et Eesti asub Prantsusmaast päris kaugel ning reis oli pikk, aga kõik, mida neil on treenimiseks vaja, on kohapeal olemas. «Siin on ümberringi palju loodust, näeme puid ja järve. Olin väga põnevil, et sain sellisesse kohta treenima tulla,» rääkis Pariisi tagamängija Maodo Lo.

Klubi tegevjuht ja kaasomanik David Kahn uuris TJ Shortsilt, kas Kääriku spordihalli näol on tegemist laheda treeningpaigaga? «Tegelikult on küll. Siin on päris head süsteemid ja kõik vajalik olemas. Ja õues saab ka korvpalli mängida,» rääkis meeskonna üks põhimehi TJ Shorts.

Lisaks trennile ja tiimimängu õppimisele said nad vabal ajal mängida discgolfi, SUP-lauga järvel sõita, ujuda ja näiteks piljardit mängida. Paaripäevane laager lõppes mõnusa grilliõhtuga järve ääres, kus nauditi septembri alguses Eestis olnud mõnusat suveõhtut, tehti vettehüppeid ja nauditi teineteise seltskonda.