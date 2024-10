Jari-Matti Latvala tunnistas kaotust

Üks Toyota pilootidest, Sébastien Ogier teatas pärast Soome rallit, et tema eesmärk on võidelda üheksanda MM-tiitli nimel, kuid järgmiste rallidega Kreekas ja Tšiilis need lootused kustusid.

«Nüüd tuleb olukorda vaadata nii, et keskendume rohkem tootjate MM-tiitlile. Järgmised kaks võistlust tulevad asfaldil ja need võivad ilma tõttu kujuneda raskeks. Kui on vihmane ja porine, võib see olla väga keeruline. Muidugi me veel ei tea, milline ilm siis on, aga parem on valmistuda halvimaks,» möönis Latvala.