RAHA AJAS LINNA LÕHKI Mis kõik Keila korvpallisõjas valesti läks?

Keila elanikud on tülis. Miks? Korvpalli pärast. Kaks vana sõpra hakkasid korvpalli pärast kiskuma ja see tüli sündis terve linna pooli valima. Aga kellel selles vaidluses õigus on? Eestis on palju linnu, kus pole ühtegi kõrgliiga korvpalliklubi. Väikeses Keilas on neid lausa kaks. Kuidas inimesi ühendama korvpalliklubi loomine hoopis Keila katki tegi, seda uuris lähemalt Kanal 2 «Täistund».