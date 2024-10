Manchester Cityst lahkub nende edu üks arhitekte

Praegune peatreener Guardiola on mitu korda väitnud, et Begiristain on olnud otsustava tähtsusega selles, et ta ise on klubis olnud kaheksa aastat. «Üks põhjusi, miks ma oma lepingut kaks korda pikendasin, on see, et Txiki on siin,» on Guardiola selgitanud, kelle lepign kehtib Cityga käimasoleva hooaja lõpuni.