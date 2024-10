Eksperti häirib bikiinifitnessi võistlustel üks eriskummaline tava

Tüüpilise bikiinifitnessi võistluse kulisside taga on näha sportlasi, kes teevad viimaseid ettevalmistusi enne lavale astumist. Aegajalt võivad nad vaid loetud hetked enne areenile astumist olla riietatud villastesse sokkidesse ja talvejopedesse, kuigi toas pole liialt külm.

Selles pole midagi imestada, sest sportlastel on seljataga mitmenädalane, isegi kuudepikkune võistlusdieet, millega keharasvaprotsent on viidud ülimadalaks, et lihaseid esile tõsta, kirjutab Ilta-Sanomate ajakirjanik Annika Hytönen.