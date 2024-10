Laas võitis Hiinas kõrgetasemelisel velotuuril avaetapi

Laas edestas grupifinišis hiinlast Kuicheng Wangi (Bodywrap Men’s Cycling Team) ja poolakat Tobiasz Pawlaki (Mazowsze Serce Polski). Laasi sõnul on erinevate kategooriatega velotuuride vahel suurim erinevus see, et kõrgema tasemega sõitudel on peal suuremad tiimid, mis tähendab, et tema meeskond peab grupifiniši korraldamiseks vähem vastutust võtma.