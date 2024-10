Henri Anier ootab põnevusega võistlusreisi marsruudil Bangkok – Bakuu – Bratislava – Nam Dinh

Aasia Meistrite liiga 2 võistlus on võrreldav meie mandri Euroopa liigaga – tegu on tugevuselt teise võistlussarjaga, kus maailmajao kõige tipmised klubid kaasa ei löö. Nemad mängivad Meistrite liigas. Lihtsalt kui Euroopas eristatakse võistlusi eri nimedega, siis Aasias võeti appi number (ilmselt põhjusel, et enamad klubid saaksid öelda, et nad ikkagi mängivad Meistrite liigas). Igas paigas oma kombed.