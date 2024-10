WRC hübriidajastu võib sel nädalal saada surmahoobi

Ralliportaal DirtFish kirjutab oma allikatele tuginedes, et Rally1-autod võivad siiski ilma jääda 2022. aastal tutvustatud hübriidajamist. Põhjuseks selle tootja Compact Dynamicsi muudatused, mis puudutavad hübriidakude remonti.

Suvel teatati WRC-meeskondadele, et Compact Dynamicsi loodud hübriidakusid pole enam võimalik lihtsalt lähtestada, vaid neid tuleb hakata regulaarselt remontima. See tähendab aga lisakulutusi just tiimidele.