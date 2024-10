Hundipassi saanud Eesti koondislane leidis piiri tagant uue tööandja

Mõned nädalad hiljem otsustas klubi aga meie mehe teenetest loobuda. «Soovime tänada Mihklit, kes on äärmiselt töökas, võitluslik ja visa korvpallur, kuid kelle mängustiil lihtsalt ei sobinud meiega. Nõnda leiamegi, et selle koostöö enneaegne lõpetamine tuleb kasuks nii temale kui ka meile. Täname teda professionaalsuse ja pühendumuse eest ning soovime talle karjääris palju edu,» kulges ühismeediasse postitatud teade.

Uue klubi poolehoidjatele tutvustas Kirves end nii: «Iga päev tahan olla parem, mind motiveerivad võidud. Mul pole suuri unistusi, tahan lihtsalt mängida korvpalli nii kaua, kui mu tervis lubab. Ma tahan jõuda kõige kõrgemale tasemele. Leedus tahan võita võimalikult palju, et aidata meeskonnal oma eesmärke saavutada. Jonava on noor ja agressiivne meeskond. Ma tean, et me valmistame igale riigi kõrgliiga meeskonnale suurt peavalu.»