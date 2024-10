Endine korvpallitäht on politsei poolt tagaotsitav

Kuna Slaughteri asukoht on teadmata, andis Madridi kohus välja vahistamismääruse. FC Barcelona on aastaid kohtuasjas hagejana osalenud. Nad nõuavad, et Realilt võetakse ära 2014-2015 hooajal võidetud Hispaania meistritiitel ja riigi karikasarja trofee.