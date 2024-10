Raskesse õnnetusse sattunud 22-aastane mootorrattur ärkas koomast

Itaalias Misanos peetud võistlusel sõitis Rusthen esimese sõidu viiendal ringil rajalt välja. Ta sai õnnetuses tõsise ajukahjustuse ja viidi kohe haiglasse, kus ta pandi meditsiinilisse koomasse. Nüüdseks on ta koomast üles ärganud ja alustas rehabilitatsiooniprogrammiga.

Ma ei saa ikka veel täielikult aru, et võistlesin MMil ja mäletan sellest seiklusest väga vähe. Mu süda ja keha mäletavad kõiki sooje kohtumisi inimestega, eriti minu konkurentidega. Minu lähedased ja meeskond on terve see aeg minu kõrval seisnud. Varsti näeme,» kirjutas ta sotsiaalmeedias.