Hyundai ja Toyota ühendavad ootamatult jõud

Nõnda andsidki nad sel nädalal teada, et korraldavad 27. oktoobril Lõuna-Koreas kahasse võidusõidufestivali «Hyundai N x TOYOTA GAZOO Racing Festival».

Yong-in'is asuval Everland Speedway'l toimuva ürituse eesmärk on turundada mõlema autotootja uhkemaid mudeleid.

Toyota ei jää sellel rindel kuidagi rivaalile alla, tuues välja GR Yaris Rally-1, GR Yaris Rally-2, GR Supra ja GR86, mida juhivad Takamoto Katsuta, Jari-Matti Latvala ja Takamoto Katsuta isa Norihiko, kes on muuhulgas üheksakordne Jaapani rallitšempion.

Lisaks juba (mass)tootmises olevatele autodele on huvilistel võimalik näha ka tulevikumasinaid. Hyundai esitleb omapoolsete prototüüpidena IONIQ 5 N Drift Spec'i, IONIQ 5 N TA Spec'i ja vesinikul töötavat N Vision 74, Toyota omakorda vesinikpõlemismootoriga AE86 H2 Concept'i, mis põhineb Sprinter Truenol, ja GR Corollat.

«Meil on hea meel Toyotat, meie igirivaali WRCs, tervitada Lõuna-Koreas. See üritus toob kõige paremal viisil välja selle tulise konkurentsi ja sõpruse, mis mootorispordis eksisteerib ja on ühtlasi võimalus demonstreerida meie ühist kirge autode vastu,» sõnas Hyundai ninamees Yeong Ho Lee.