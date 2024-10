Venelasest olümpiavõitjale pakuti USAs miljoneid. Too krimpsutas aga nina

28-aastane Šestjorkin kuulub nimelt Stanley karikat jahtiva New York Rangersi hingekirja ning käimasoleval hooajal teenib ta 22,67 miljonit dollarit (miinus maksud).

Järgmisel suvel saab venelasest aga vabaagent ning selleks, et kollkiprist mitte ilma jääda, käis Rangers talle lauale kaheksa-aastase, 84 miljonit dollarit väärt kontrahti.

Ometi raporteeris ESPNi ajakirjanik Kevin Weekes, et Šestjorkin lükkas selle pakkumise tagasi. Miks puurivaht nõnda käitus, pole esialgu teada. Kui temalt pärast läinuöist kontrollmängu – Rangers võitis 6:0 Pittsburgh Penguinsi – selle kohta küsiti, keeldus ta kommentaaridest.

Küll võis seda, et miski võib venelast New Yorgis häirida, ridade vahelt välja lugeda septembris, kui ta kommenteeris võimalikku lepingupikendust järgnevalt: «Ma armastan seda võistkonda ja siinseid fänne ning mõistagi oleks suurepärane siin jätkata, kuid sa ei tea iial, mis võib juhtuda.»

Siis oli tema põhihooaja tõrjeprotsendiks 93,5. Viimasel kahel hooajal on see olnud grammi võrra kehvem – vastavalt 91,6 ja 91,2 – mis on siiski NHLi üks paremaid.