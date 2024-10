Võistluskalender ähvardab eestlaste neli aastat kestnud võiduseeria uppi lüüa

Viljandi HC pidas oma viimase ametliku kohtumise 21. septembril, kui eurosarjas vannuti Rumeenias alla Bukaresti CSMile. Balti liigas on seni peetud kaks kohtumist, kus esimeses võideti laupäevast vastast. Teises matšis, mis läks kirja ka Eesti meistriliigasse, kaotati Mistrale.

«Natukene naljakas on siin olnud meie hooaja alguse graafik, aga ega midagi pole teha. Oleme saanud kõvasti trenni teha ning kergelt oma haavu lakkuda. Positiivse poole pealt on Hendrik Koks oma vigastused terveks ravinud ning Aleksander Pertelson saab juba treeninguid kaasa teha,» sõnas Viljandi HC peatreener Marko Koks pressiteates.

Granitas-Karys on Balti liigas neljast mängust võetud nelja punktiga viiendal kohal. Koduses liigas kaotusvalu tuntud ei ole, kuid väiksema mängude arvuga ollakse kolmandad. Viimased kaheksa omavahelist kohtumist Eesti klubiga on lõppenud viljandlaste võiduga. Viimati suutsid leedukad meie riigi meeskonna alistada 2020. aasta septembris.

«Meil tuleb omajagu valikuid teha tuleval nädalavahetusel, kuna osa poisse mängib samal ajal A-klassi võistlusi. Aga ega me mingeid järeleandmisi ei tee, need mehed, kes kaasa tulevad, peavad seda vedurit vedama. Anname endast maksimumi ning üritame Leedust võimalikult paljude punktidega naasta,» lõpetas Koks.

VHC Šviesa on Balti liigas võtnud nelja kohtumisega kolm punkti ning paiknevad Viljandi ees, kuuendal kohal. Koduses sarjas ollakse Granitase seljataga neljandad. Kusjuures just sama Leedu klubiga kohtub ka Mistra eurosarjas 19. oktoobril. Viljandi ja Sviesa kuus viimast kohtumist on lõppenud kodupubliku ees mängiva võistkonna paremusega.