Uute mänguasjade rooli istuvatel Eesti rallimeestel on hammas verel

Numbri all 7 saavad Saaremaa rallile lähte tänavused EMV3 klassi meistrid Patrick Enok – Silver Simm. Kui Simm on Rally-2 auto kõrvalistmel teinud varasemalt mitmed starte, siis 18-aastase Enoki jaoks on tegemist debüüdiga, mis n-ö boonuseks tema väga edukale Rally-3 autoga sõidetud hooajale.

Kui eelpool mainitud konkurendid võistlevad Eesti meeskonna RedGrey poolt ettevalmistatud Toyotadega, siis Enok – Simm lähevad neile konkurentsi pakkuma Soome meeskonna Printsport ettevalmistatud Škoda Fabia RS Rally-2ga. Samalt meeskonnalt rentisid möödunud aastal Saaremaa ralliks võistlustehnika teisena lõpetanud Ken Torn – Kuldar Sikk.

«Võimalus tekkis heade toetajate abiga. Väike unistus oli koguaeg, et kui me kindlustame EMV3 klassi meistritiitli enne Saaremaad, siis võiks seal ees oodata erakordsem sõit. Lõpuks see võimalus tutvuste ja toetajate abiga tuligi,» sõnas Enok.

«Põhieesmärk on kõik kilomeetrid ära koguda ja ennast autos võimalikult hästi tunda. Usun, et kui tunnetuse saab õigeks, saab kogu aeg hoogu kasvatada ja näha, kuidas ka Rometil ja Joosepil see asi edeneb, sest ka nende jaoks on ees ootamas uus väljakutse.

Eks näis, kuidas keegi ära harjub ja kuidas me [Proto autodega võistlevate] Keni ja Egoni tempoga võrreldes oleme. Test läks kenasti, koguseime kilomeetreid ning sättisime seadeid. Nüüd tuleb siis kella vastu sõitma hakata,» sõnas ta Saaremaa ralli eel.