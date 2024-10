VÕRDLUS Kus kattuvad või lahknevad Kaljulaidi, Sõõrumaa ja Teigamäe seisukohad?

Sel reedel selgub, kellest saab Eesti Olümpiakomitee järgmine president. Valimispäeva eel on paslik üle vaadata kolme kandidaadi Kersti Kaljulaidi, Urmas Sõõrumaa ja Erich Teigamägi programmid, et näha, kus need enim kattuvad ja kus lahknevad.