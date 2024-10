Ulakad lambad segavad Eesti rallisõitjaid

Lambad. Pilt on illustratiivne.

Saaremaa rallil osalevad rallimehed on sel nädalal sealseid teid läbi sõitmas, et kiiruskatseteks teeolusid kaardistada ning kõik detailid legendi kirja panna. Kui eile said nad seda teha muretult, siis täna tuleb neil arvestada segajatega.