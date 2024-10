Surmavalt haige jalgpallur ulatab oma viimse sooviga järgmisele põlvkonnale abikäe

51-aastane Koch on nimelt surmavalt haige. Tänavu mais avastati tavapärase tervisekontrolli käigus tal kõhunäärme vähk, mis osutus pahaloomuliseks ja nõnda kaugele arenenuks, et pääseteed lihtsalt pole.

Kui paljud langevad sellises olukorras masendusse, siis Koch on otsustanud elust viimast võtta ning sel laupäeval täitub ka tema viimane soov: ta saab veel korra jalgpalli mängida!

«Vähidiagnoos on alati kohutav, kuid minu jaoks on väga suur erinevus selles, kas seda kuuleb laps või täiskasvanu nagu mina,» põhjendas Koch säärast valikut.

Lisaks heategevusele saab Koch tolles mängus näha veel mitmeid vanu kamraade, kellega on omal ajal vutiväljakut jaganud. «Paljude jaoks on see ilmselt viimane kord minuga kohtuda. Seetõttu üritan sellest viimast võtta ja imeda võimalikult palju mälestusi endasse,» sõnas kollkipper.