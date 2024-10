Endine F1-sõitja avaldas kahetsust: tegelikult pidanuks minust saama rallisõitja

«See on lihtsalt pöörane, kui hea see auto on. Me ei saa öelda, et see on vana auto, sest see on minuga sama vana, aga vau! Selle mootor on lihtsalt äge ja juhitavus on samuti fantastiline,» sõnas prantslane, kes pidi olude sunnil leppima pelgalt asfaldil hullamisega.