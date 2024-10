Rafael Nadal langetas raske otsuse: on aeg panna punkt

Kuigi Nadali teade on paljude tennisesõprade jaoks valus, pole tegemist välguga selgest taevast. Hispaanlane on viimastel aastatel olnud kimpus mitmete vigastustega: 2023. aastal ei lubanud puusatrauma tal praktiliselt üldse väljakul käia.

«Reaalsus on see, et mul jäävad selja taha väga rasked aastad. Eriti viimased kaks. Ma pole saanud oma mängu mängida, sest alati on olnud teatud piiranguid,» sõnas ta ning lisas, et nõnda on nüüd õige aeg panna punkt karjäärile, mis osutus edukamaks, kui eales osanuks ette kujutada.