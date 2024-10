Koduklubi sundis Mattias Käiti vigastatuna mängima

«Hetkel on kõik okei, probleeme ei ole. Selle, mis septembris liiga tegi, hoian arstide ja füsioterapeutide abil kontrolli all ja praegu midagi tunda ei anna. Kui septembris klubi juurde tagasi läksin, siis oli periood, kui andis tunda. Kahjuks klubi ei lasknud nii palju puhata, kui oleks vaja olnud, vaid kõva tempo oli peal,» rääkis Rumeenia kõrgliigaklubi Bukaresti Rapidi hingekirja kuuluv Käit reedesele Eesti-Aserbaidžaani kohtumisele eelnenud pressikonverentsil.

Eesti alustas Rahvuste liigat kahe kaotusega, kui Slovakkiale jäädi kodus alla 0:1 ja Rootsile võõrsil 0:3. Reedel ja esmaspäeval võõrustatakse A. Le Coq Arenal Aserbaidžaani ja Rootsit. Just aserite meeskond on Eesti jaoks selles alagrupis kõige jõukohasem vastane. Samas 2023. aasta EM-valiksarjas õnnestus samalt vastaselt teenida kahe mängu peale kõigest üks punkt.

«Mullu Aserbaidžaaniga peetud mängudest rääkides, siis usun, et olete nõus, et Bakuus tegime esimesel poolajal väga hea esituse (mitmeid väravavõimalusi tekitanud Eesti juhtis vaheajaks 1:0 – O. J.) Vajame nüüd samasugust esitust. Kodumäng aseritega mullu hästi ei läinud. Seda tuleb muuta ja võtta võit. Selle järele me läheme ja seda me mängijatena tahame,» lausus Käit.