VIDEO Maailma pikim teismeline kasvas uutesse kõrgustesse

Kolm aastat tagasi oli 15-aastase Rioux’ pikkus 229 sentimeetrit. Uute andmete kohaselt on kanadalane nüüd 236 sentimeetrit pikk, vahendas New York Post.

Sotsiaalmeedias levib 18-aastasest Rioux'st video, kus ta teeb korvpalliplatsil soojendust ning jääb mulje, et ta on väljakul koos väga lühikeste inimestega. Tegelikult see nii muidugi pole.