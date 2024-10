Selgus uut infot WRC reeglimuudatuste kohta

«Arvame praegu, et kõik tehnoloogiad sobivad, kuid oluline on teha parim otsus just rallit silmas pidades. Et MM-sari oleks sobilik igale tehnoloogiale. Täna usume kindlalt, et biokütus või sünteetiline kütus on hea ja nüüd pärast seda tahame avada reeglid mootori elektrifitseerimiseks. Ja toonitan, et see võib olla hübriid, aga ka täiselektriline. See on jälle üks nüanss, milles peame selgusele jõudma, kuid see on eesmärk,» ütles Mestelan Pinion Autospordile.

Ta selgitas veel kord, et hoolimata kasutatavast mootorist, tuleb tagada, et autode jõudlus ka oleks võrdne. «Autod põhineks ühel ja samal šassiil, ühise vedrustuse ja kerega, sest on oluline tagada, et näiteks sisepõlemismootoriga ja elektrimootoriga ralliautol. Muidugi peaksime määratlema võrdseid tehnoloogiaid, kuid saame sellega teistes võistlussarjades hästi hakkama,» lisas Mestelan Pinion.

Samas rahustas ta tulihingelisi rallifänne, et kuna eesmärk on saada Rally1 kategooriasse juurde rohkem autofirmasid, siis põhiliseks mootoriks jääb ilmselt sisepõlemismootor. «Aga usume kindlalt, et elektrilisel ralliautol on tulevikku ning meil on olnud mõningaid läbirääkimisi potentsiaalsete uute tulijate ja praeguste tootjatega.

Peame olema avatud meelega. Liiga raske ja vara on öelda, kas võtame suuna sisepõlemismootorile ja täiselektrilisele või sisepõlemismootorile ja elektrihübriidile. Minu isiklik arvamus on, et elektrilisel ralliautol võiks olla mõtet, sest 35 km kiiruskatsel on võimalik panna neid sisepõlemismootoriga autoga võrdselt sõitma ning iga katse finišis oleks näiteks laadimisjaam,» näitlikustas Mestelan Pinion.

Rally1-autod võeti kasutusele 2022. aastast. Neil on 1,6-liitrine turbomootor, mis on ühendatud Compact Dynamicsi hübriidajamiga, mis annab kiirendamistel umbes 500 lisahobujõudu.

Kuigi rallikrossis on võtnud kasutusele täiselektrilisi autosid, on see rallimaailmas alles lapsekingades. Näiteks Saksamaal toimub juba neljandat hooaega karikasari, kus võisteldakse täiselektriliste Opel Corsa ralliautodega, millel on 100kW võimsust.