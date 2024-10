Maailmameister hoiatab: F1 meeskonda võib tabada PSG saatus

Jalgpallimaailmas on teada, et sadu miljonid eurosid kulutanud Pariisi Saint-Germainile on igal hooajal pandud suured eesmärgid ja pinged, kuid näiteks Meistrite liiga finaali on nad jõudnud vaid korra ning võidust tuli suu puhtaks pühkida. F1 maailmameister Nico Rosberg ennustab, et praegu F1s kümneid miljoneid põletavat Aston Martini võib tabada sama saatus.